Иран вышел в лидеры по стоимости добычи криптовалюты

Иран вышел в лидеры по стоимости электроэнергии для получения одного биткоина – на это в стране придется затратить $1324, на втором месте Эфиопия с показателем $1986, на третьем – Судан, передает Naked Science.
Причина такой доступности майнинга – крайне дешевая электроэнергия, такая же ситуация сложилась в Сирии, Кубе и Ливии, где государство субсидирует энергетику или насчитывается множество гидроэлектростанций, что делает добычу биткоина необычно доступной, передает NEWS.am.
Мировое внимание к криптосектору неслучайно - биткоин в очередной раз обновил ценовые рекорды уходящего 2025 года, а энергетические регуляторы ужесточают контроль по ограничению экологического следа цифровой добычи.
Серьезные майнинг-компании продолжают мигрировать туда, где электричество обходится дешевле, поскольку на электроэнергию они тратят более 70% всех своих расходов, выяснила исследовательская компания CoinShares.
При этом для иностранных майнинговых фирм предпочтительнее не Иран, а Эфиопия, в которой развиваются более мощные гидропроекты, включая Великую Эфиопскую Плотину Возрождения.