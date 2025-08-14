Иран вышел в лидеры по стоимости добычи криптовалюты

Дешевле всего майнинг криптовалюты на сегодняшний день обходится Ирану – на то, чтобы получить один биткоин, нужно затратить всего 1324 доллара, тогда как его курс сейчас превышает $126 тысяч.

Иран вышел в лидеры по стоимости электроэнергии для получения одного биткоина – на это в стране придется затратить $1324, на втором месте Эфиопия с показателем $1986, на третьем – Судан, передает Naked Science.

Причина такой доступности майнинга – крайне дешевая электроэнергия, такая же ситуация сложилась в Сирии, Кубе и Ливии, где государство субсидирует энергетику или насчитывается множество гидроэлектростанций, что делает добычу биткоина необычно доступной, передает NEWS.am.

Мировое внимание к криптосектору неслучайно - биткоин в очередной раз обновил ценовые рекорды уходящего 2025 года, а энергетические регуляторы ужесточают контроль по ограничению экологического следа цифровой добычи.

Серьезные майнинг-компании продолжают мигрировать туда, где электричество обходится дешевле, поскольку на электроэнергию они тратят более 70% всех своих расходов, выяснила исследовательская компания CoinShares.

При этом для иностранных майнинговых фирм предпочтительнее не Иран, а Эфиопия, в которой развиваются более мощные гидропроекты, включая Великую Эфиопскую Плотину Возрождения.