Турция продолжит наращивать торговлю с Венгрией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Стамбуле провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, темой которой стало дальнейшее развитие торговых отношений между двумя странами.

После завершения переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Эрдоган сообщил, что по итогам переговоров стороны подписали различные документы, которые укрепят договорную основу их отношений и охватывают сферы от авиации до безопасности и от технологий до культуры и образования, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Учитывая большой торговый потенциал между нашими странами, мы обсудили возможность увеличения объема торговли до 10 миллиардов долларов"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Главный итог встречи - в течение 2025 года, Года науки и инноваций Турции и Венгрии, было реализовано 28 совместных проектов, которые вплотную приблизили страны к достижению ранее поставленной цели – роста объема торговли до $6 млрд, добавил Эрдоган.