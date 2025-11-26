Россияне выбирают для отдыха Грузию, Казахстан и Беларусь

Россияне все чаща выбирают для отдыха за рубежом Грузию, Казахстан и Беларусь, и не главный фактор, определяющий их выбор – приемлемая стоимость такого путешествия, выяснили аналитики российского сервиса путешествий Туту.ру.

Все чаще россияне выбирают для отдыха за рубежом Беларусь, Казахстан или Грузию из-за того, что провести отпуск в этих странах можно с минимальными потерями для кошелька, выяснили аналитики сервиса путешествий Туту.ру.

"Неделю вдвоем с минимальными затратами в 2025 году россияне могли провести в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным направлением стала Беларусь, где недельный отпуск на двоих обходился в среднем в 61 тыс рублей. Далее по стоимости отдых в Казахстане - около 70 тысяч рублей, и в Грузии - 93 тыс"

Вполне доступна для путешественников Армения (96 тыс рублей), Узбекистан ()105 тыс рублей) и Киргизия – (115 тыс рублей). Путевку на пляжи Турции можно найти за 129 тыс рублей.

А вот страны Латинской Америки для россиян почти недоступны по стоимости – лидеры по дороговизне Колумбия, Мексика, Перу и Чили, где недельный отдых на двоих стартует от 300 тыс рублей, львиную часть из которых составляет перелет, сообщили в компании.

В будущем году список бюджетных направлений может пополнить Китай: спрос на поездки в Поднебесную неуклонно растет, в том числе и на новогодние праздники, - отметили в сервисе.