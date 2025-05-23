Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВВС

В Баку 9 декабря состоялась рабочая встреча представителей ВВС Азербайджана и Турции, об этом информирует министерство обороны Азербайджана.
Встреча проведена в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции на 2025 год.
"На встрече были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере ВВС, проведения совместных учений, обмена опытом, а также расширения сотрудничества в технической и оперативной сферах"
– Минобороны Азербайджана
В рамках встречи прошел брифинг о формировании современной азербайджанской армии и ее реформах, а также о деятельности ВВС республики.
"На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес"
– Минобороны Азербайджана