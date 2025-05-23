Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере ВВС

Делегации ВВС Азербайджана и Турции провели встречу в Баку. Стороны обсудили возможности развития сотрудничества и проведения совместных военных учений.

В Баку 9 декабря состоялась рабочая встреча представителей ВВС Азербайджана и Турции, об этом информирует министерство обороны Азербайджана.

Встреча проведена в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции на 2025 год.

"На встрече были обсуждены возможности дальнейшего развития взаимодействия в сфере ВВС, проведения совместных учений, обмена опытом, а также расширения сотрудничества в технической и оперативной сферах"

– Минобороны Азербайджана

В рамках встречи прошел брифинг о формировании современной азербайджанской армии и ее реформах, а также о деятельности ВВС республики.

"На встрече состоялся широкий обмен мнениями и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес"

– Минобороны Азербайджана