Азербайджан и Турция будут укреплять военное сотрудничество

Высокопоставленные военные Азербайджана и Турции обсудили расширение сотрудничества.
Замминистра обороны Азербайджана генерал-полковник Хикмет Мирзоев провел встречу с делегацией командующего состава ВС Турции во главе с генералом Метином Токелем, передали в Минобороны Азербайджана.
Азербайджанские и турецкие военные отметили важность организации совместных учений с использованием технологичных разработок в оборонной сфере. В рамках встречи стороны также обсудили ряд актуальных тем.
Делегация из Турции также осмотрела Центр военных игр Военного научно-исследовательского института Национального университета обороны Азербайджана.