Вестник Кавказа

Азербайджан и Турция будут укреплять военное сотрудничество

Азербайджан и Турция будут укреплять военное сотрудничество
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Высокопоставленные военные Азербайджана и Турции обсудили расширение сотрудничества.

Замминистра обороны Азербайджана генерал-полковник Хикмет Мирзоев провел встречу с делегацией командующего состава ВС Турции во главе с генералом Метином Токелем, передали в Минобороны Азербайджана. 

Азербайджанские и турецкие военные отметили важность организации совместных учений с использованием технологичных разработок в оборонной сфере. В рамках встречи стороны также обсудили ряд актуальных тем. 

Делегация из Турции также осмотрела Центр военных игр Военного научно-исследовательского института Национального университета обороны Азербайджана.

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