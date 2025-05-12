Израиль и Турция в Азербайджане договорились о "горячей линии" по Сирии

Представители Тель-Авива и Анкары по итогам переговоров, которые прошли в Баку, достигли важной договоренности по Сирии, сообщают СМИ.

Переговоры с участием представителей Израиля и Турции, которые состоялись в Азербайджане в апреле, завершились договоренностью о создании "горячей линии", которая позволит предотвратить возможные конфликты и скоординировать военные действия в Сирии, сообщает Middle East Eye, ссылаясь на два источника.

По их информации, еще один, уже пятый раунд турецко-израильских переговоров состоится, по всей видимости, в конце мая.

Издание уточняет, что турецкая сторона хотела бы развернуть в Сирии свои наземные силы, в том числе бронетехнику и пехоту. В то же время, Анкара обязуется не размещать оборудование, которое могло бы отслеживать передвижения израильских ВВС, то есть системы ПВО и РЛС. Источники пишут, что Израиль не против, при условии что это отразится на операциях ЦАХАЛ.

В материале также отмечается, что ход переговоров в целом позитивный.

Кроме того, одновременно свои переговоры в Азербайджане осуществляют Израиль и Сирия, их цель – устранение разногласий.

"Переговоры, которые поддерживают Турция и Азербайджан, сосредоточены на мерах по укреплению доверия между Израилем и Сирией"

– издание