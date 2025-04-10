Турция, США и Сирия провели встречу на уровне глав МИД в Анталье

Главы турецкого, американского и американского МИД провели встречу в Анталье. На ней обсуждалась ситуация в САР.
В Анталье состоялась трехсторонняя встреча Турции, Соединенных Штатов и Сирии уровне глав МИД.
Центральной темой переговоров Хакана Фидана, Марко Рубио и Асада аш-Шейбани стала ситуация в Сирии. В частности, руководитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил о необходимости отмены всех санкций против САР и отметил, что важно сохранить стабильность в этом государстве.
Напомним, 14-15 мая в Анталье проходила неформальная встреча глав МИД НАТО.