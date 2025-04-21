Фидан и Рубио могут провести переговоры в Турции

Глава турецкого МИД собирается провести встречу с госсекретарем США. Она может пройти в Анталье в ближайшие дни.
В Анталье могут пройти переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом рассказали источник в турецком министерстве.
По его данным, глава турецкого внешнеполитического ведомства рассчитывает встретиться с американским коллегой на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО, передает РИА Новости.
Согласно предварительным данным, Фидан также намерен пообщаться с главами МИД Великобритании, Германии и Франции.
Ранее сообщалось, что руководитель внешнеполитического ведомства США планирует провести встречи в Анталье с коллегами из Турции и Сирии.