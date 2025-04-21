Вестник Кавказа

Фидан и Рубио могут провести переговоры в Турции

Хакан Фидан
© Фото: сайт МИД Турции
Глава турецкого МИД собирается провести встречу с госсекретарем США. Она может пройти в Анталье в ближайшие дни.

В Анталье могут пройти переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом рассказали источник в турецком министерстве.

По его данным, глава турецкого внешнеполитического ведомства рассчитывает встретиться с американским коллегой на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО, передает РИА Новости.

Согласно предварительным данным, Фидан также намерен пообщаться с главами МИД Великобритании, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что руководитель внешнеполитического ведомства США планирует провести встречи в Анталье с коллегами из Турции и Сирии.

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