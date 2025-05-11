Фидан и Рубио обсудили предстоящие переговоры между Россией и Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио переговоры РФ и Украины, которые должны пройти в турецком Стамбуле уже в этот четверг, 15 мая.

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня вечером созвонился с госсекретарем США Марко Рубио – представители внешнеполитических ведомств двух стран в беседе обменялись мнениями по предстоящим переговорам между РФ и Украиной, сообщил источник в турецком МИД.

"Сегодня, 12 мая, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с госсекретарем США Марко Рубио. В ходе разговора обсуждались двусторонние вопросы и региональные проблемы, включая Сирию, Газу и Украину"

- МИД Турции

Главной темой беседы стал обмен мнениями о целенаправленных переговорах между Россией и Украиной, которые должны состояться уже в четверг, 15 мая. В то же время Фидан отметил важность отмены санкций против Сирии, сообщил собеседник, передает РИА Новости.

Также стороны затронули детали визита Рубио в Турцию на неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которую турецкая курортная Анталья примет 14-15 мая.

Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье 11 мая официально выдвинул предложение о восстановление переговорного процесса с Киевом в Стамбуле уже в четверг 15 мая. Москва готова начать дипломатическую работу с Украиной и ждет ответа украинской стороны. Также Путин напомнил, что Россия за три года специальной военной операции ни разу не отказывалась от переговорных инициатив – садиться за стол переговоров не хотел Киев, даже запретив это себе законодательно. Именно Киев прервал дипломатический процесс в 2022 году.