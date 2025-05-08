Россия предложила Украине возобновить мирные переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье 11 мая официально выдвинул предложение о восстановление переговорного процесса с Киевом в Стамбуле. Москва готова начать дипломатическую работу с Украиной уже в четверг 15 мая и ждет ответа украинской стороны.

Президент России Владимир Путин, выступая с итоговым заявлением по серии переговоров с мировыми лидерами, присутствовавшими на Параде Победы в Москве 9 мая, объявил, что Москва предлагает Киеву возобновить мирные переговоры уже в ближайшее время.

Прежде всего он напомнил, что Россия за три года специальной военной операции ни разу не отказывалась от переговорных инициатив – садиться за стол переговоров не хотел Киев, даже запретив это себе законодательно. Именно Киев прервал дипломатический процесс в 2022 году.

"Несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, причем без всяких предварительных условий"

– Владимир Путин

Российский лидер озвучил время и место встречи – Стамбул, 15 мая.

"Начать предлагаем без промедления, уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где проводились ранее, и там, где они были прерваны"

– Владимир Путин

Позже помощник президента Юрий Ушаков отметил, что Россию на переговорах с Киевом будет представлять делегация соответствующего уровня, но не стал уточнять, будут ли в нее входить дипломаты или военные.

"Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо поехать и начать переговоры. Достаточно просто, если люди хотят этого, конечно"

– Юрий Ушаков

Ушаков также сообщил, что Россия ждет сейчас, как на новую переговорную инициативу отреагирует Киев, будет ли принято предложение о встрече в Стамбуле.