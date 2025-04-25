Вестник Кавказа

Уиткофф привезет в Кремль проект решения украинского конфликта

Самолет над Москвой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США при участии европейских государств согласовали с Киевом компромиссный проект урегулирования конфликта на Украине. Теперь главный переговорщик с американской стороны Стивен Уиткофф должен привезти его в Москву для представления президенту Владимиру Путину.

Как передает NBC News, ссылаясь на дипломатические источники в Госдепартаменте США, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф в ближайшее время еще раз прибудет в Россию, чтобы представить президенту Владимиру Путину проект решения украинского конфликта, согласованный Западом с Киевом.

Известно, что проект состоит из 22 положений, одно из которых – введение месячного режима прекращения огня на линии фронта для запуска прямых российско-украинских переговоров.

Также США обещают взять на себя обязательство не голосовать за принятие Киева в члены НАТО. Другие составляющие этого проекта пока не разглашаются.

"Уиткоффу нужно будет передать эти пункты российскому президенту"

– NBC News

Напомним, что сегодня утром в Киев прибыли премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Польши Анджей Дуда. По неофициальным данным, целью их общего визита было согласование с Владимиром Зеленским плана украинского урегулирования.

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