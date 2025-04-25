Вестник Кавказа

Уиткофф отметил важность прямых переговоров по Украине

Уиткофф отметил важность прямых переговоров по Украине
© Фото: пресс-служба президента РФ
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что решение украинского кризиса невозможно без прямых переговоров. С его слов, президент США предпочитает использование дипломатии, а не военной силы.

Урегулирование конфликта на Украине невозможно без прямых переговоров, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Если мы не будем с ним разговаривать, как мы вообще сможем добиться решения? Это даже невозможно. Так что сама идея о том, что мы не должны с ним разговаривать, нелепа"

- Стив Уиткофф

Он передал, что президент Дональд Трамп мог бы применить военную силу, чтобы ускорить переговорный процесс, но предпочитает диалог и дипломатию, так как считает их более продуктивными.

Спецпосланник Трампа также отметил важность личных встреч без посредников и привел в пример его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мои переговоры с Путиным проходили без посторонних. Это сработало лучше - я мог затем детально проинформировать наше руководство"

- Стив Уиткофф

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