Вестник Кавказа

США будут концентрироваться на долгосрочном мире на Украине – Вэнс

Джей Ди Вэнс
© Фото: Сайт Белого дома
Вашингтон решил отойти от намерений установить краткосрочное перемирие на Украине и больше внимания уделить долгосрочному урегулированию конфликта. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.

США пытаются сконцентрировать свое внимание на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине и отойти от идеи краткосрочного перемирия, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе своего выступления в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.

"Россияне говорят, что 30-дневное перемирие не отвечает нашим стратегическим интересам. Поэтому мы пытаемся уйти от одержимости 30-дневным прекращением огня, больше к тому, как бы выглядело долгосрочное урегулирование"

- Джей Ди Вэнс

Он также назвал следующий крупный шаг на переговорах по Украине. По мнению США, им должны стать прямые контакты Москвы и Киева.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 часов 7 мая до 00:00 часов 11 мая.

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