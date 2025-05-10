Трамп может прилететь в Стамбул на переговоры России и Украины

Американский президент Трамп допустил возможность прилететь в Турцию в день, когда пройдут переговоры России и Украины. Он считает, что Москва и Киев проведут хорошую встречу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над возможностью прилететь в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины, если это будет полезно.

По его мнению, встреча российской и украинской делегации в Турции пройдет хорошо. Глава Белого дома также полагает, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут приехать на переговоры в Стамбул.

"Я думал о том, чтобы прилететь туда. Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Думаю, такая возможность есть"

- Дональд Трамп

Напомним, что Владимир Путин в ночь на воскресенье 11 мая официально выдвинул предложение о восстановление переговорного процесса с Украиной в Стамбуле. Россия готова сесть за стол переговоров уже в этот четверг, 15 мая.

Турция, в свою очередь, готова принять переговоры Москвы и Киева и ждет согласования условий для начала процесса в Стамбуле.