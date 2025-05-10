Турция ждет согласования начала переговоров Россией и Украиной

МИД Турции ожидает, что Россия и Украина в ближайшее время смогут согласовать условия для начала переговоров в Стамбуле, турецкий мегаполис готов принять их делегации, заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

В ходе пресс-конференции в Анкаре глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова к старту переговорного процесса между Россией и Украиной, сторонам нужно лишь согласовать условия для его начала в Стамбуле, пишет турецкая газета Hurriyet.

"Думаю, что обе стороны в ближайшие дни договорятся (о проведении переговоров). У сторон есть ряд расхождений в условиях: Украина желает начать переговоры после прекращения огня, а Россия - до. Нормально, когда у каждой стороны свои условия и приоритеты"

- Хакан Фидан

В целом Турция готова принять российскую и украинскую делегации "для скорейшего заключения перемирия", добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин в ночь на воскресенье 11 мая официально выдвинул предложение о восстановление переговорного процесса с Киевом в Стамбуле. Москва готова начать дипломатическую работу с Украиной уже в четверг 15 мая и ждет ответа украинской стороны. Прежде всего он напомнил, что Россия за три года специальной военной операции ни разу не отказывалась от переговорных инициатив – садиться за стол переговоров не хотел Киев, даже запретив это себе законодательно. Именно Киев прервал дипломатический процесс в 2022 году.