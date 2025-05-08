Инициатива Путина по Украине: Эрдоган снова в деле

Турецкие СМИ после предложения Путина возобновить проведение переговоров с Украиной в Стамбуле назвали Турцию "центром примирения"

Окончание праздничных мероприятий в Москве в честь 80-летия Великой Победы оказалось не только торжественным, но и сенсационным. После встречи с последним зарубежным гостем российский президент в ночь на 11 мая выступил перед журналистами и заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий.

Мир с "лихорадочным рытьем окопов" никому не нужен, а мирное урегулирование должно быть долгосрочным, дал понять Путин. "Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной, их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу", — сказал он.

Базой переговоров должен стать стамбульский процесс. Путин предлагает продолжить прерванные в марте 2022 года переговоры. Президент России даже назвал конкретную дату и место - 15 мая, Стамбул. "Наше решение сейчас на столе, решение за украинскими властями", — отметил он.

Отдельно Владимир Путин отметил важную роль Турции в организации российско-украинских переговоров и рассказал, что 11 мая поговорит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит с ним поиск пути к миру.

В своем выступлении Путин поблагодарил всех посредников за содействие к миру, включая американского президента Дональда Трампа. Примечательно, что накануне Дня Победы турецкая газета Hürriyet написала, что Трамп предложил Эрдогану выступить посредником по украинскому урегулированию. До этого два президента созвонились и договорились работать вместе над решением конфликта. "В любом случае я с нетерпением жду возможности работать с президентом Эрдоганом над прекращением нелепого, но смертоносного конфликта между Россией и Украиной прямо сейчас", — заявил Трамп.

Любопытно, что кандидатуру Турции на неделе поддержали в Польше. Глава польского МИД Радослав Сикорский сказал, что Турция и Китай могут заменить США в качестве посредников.

Выступление Путина турецкие СМИ встретили с воодушевлением. Телеканал AHaber опубликовал новость на главной странице с заголовком "Турция - центр примирения, переговоры пройдут тут", дополненным фото с рукопожатиями Путина и Эрдогана. Hürriyet обратил внимание на слова российского президента, который отметил усилия Эрдогана в организации переговоров.

Предложение Путина о переговорах, в целом, было позитивно встречено в Европе и на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что его команда готова ко встрече в Стамбуле. Однако в Париже, Берлине и Киеве ждут от Москвы, как сказал Зеленский, "полного, прочного, надежного" прекращения огня. Украинская делегация готова ко встрече, только если с 12 мая Россия согласится прекратить бои, к чему Киев готов. Канцлер ФРГ заявил следующее: "Москва должна согласиться на прекращение огня, которое позволит провести настоящие переговоры. Вначале должны смолкнуть орудия, а потом начнутся разговоры", — добавил канцлер.

Французский президент Эмманюэль Макрон видит в предложении Путина "первый шаг к миру", но ему этого "недостаточно". Он так же, как Мерц и Зеленский, требует сначала прекратить огонь, а потом вести переговоры. Стоит отметить, что инициатива российского президента застала Мерца, Макрона, британского премьера Кира Стармера и польского лидера Дональда Туска во время их возвращения из Киева, куда они ездили проявить солидарность с Украиной и провести встречу в формате "коалиции желающих" - 30 стран, готовых поддерживать Украину даже в том случае, если США "умоют руки".

Несмотря на определенные шероховатости и отсутствие полного консенсуса между Европой/Украиной и Россией, первые шаги в направлении стамбульской встречи уже предприняты. Путин, как и обещал на пресс-конференции, созвонился сегодня с Эрдоганом.

"Президент Эрдоган сообщил российскому президенту Путину, что он приветствует его заявление о том, что мирные переговоры между Россией и Украиной должны продолжиться в Стамбуле, где они остановились, и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к долгосрочному решению", — говорится в сообщении канцелярии турецкого президента в соцсети X.

Со своей стороны Эрдоган заявил о появившейся возможности для достижения мира. Полное прекращение огня создаст "необходимую среду для мирных переговоров", добавил он. В Кремле, комментируя телефонный разговор, отметили, что президент Турции "всецело поддержал российское предложение, подчеркнув готовность предоставить стамбульскую площадку". Анкара окажет "все возможное содействие в организации и проведении переговоров", говорится в пресс-релизе Кремля.

До вероятной встречи в Стамбуле остается четыре дня, а мировые игроки уже активизировались. После Путина Эрдоган провел телефонные переговоры с Макроном и сказал ему, что Анкара готова принять российско-украинские переговоры. "В попытках завершить конфликт России и Украины настал исторический поворотный момент, и этой возможностью надо воспользоваться. Турция готова предоставить любую поддержку, в том числе принять у себя переговоры, чтобы добиться прекращения огня и долгосрочного мира", - цитирует издание Sabah заявление администрации Эрдогана.

В свою очередь, Макрон, еще не успев уехать из Киева, срочно позвонил в Белый дом. В Вашингтоне еще не было 7 утра, написало издание Politico. На одном конце провода был Дональда Трамп, на другом - Макрон в окружении Стармера, Мерца, Туска и Зеленского. Трамп пообещал рассмотреть инициативу европейских лидеров. В чем именно она состоит, пока неизвестно. Можно предположить, что речь идет о прекращении боев до начала переговоров России и Украины.

После 9 мая заглохнувшая на время машина дипломатии снова активизировалась. Если в предыдущие разы моторами этого процесса выступали Соединенные Штаты, то сейчас инициативу на себя взяла Москва. Еще одно новшество процесса состоит в том, что местом встречи будет все-таки Турция, а не Саудовская Аравия, куда на предстоящей неделе отправляется Трамп. Стамбул не молчал никогда, даже если с первых переговоров прошло три года. Эрдоган всегда предлагал свою площадку и сохранял равноудаленный курс по отношению к США, Европе, России и Украине.