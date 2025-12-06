Тбилиси ждет извинений от Лондона за сюжет ВВС

Кобахидзе заявил, что Лондон должен извиниться за материал ВВС об использовании властями Грузии камита на акциях протеста. Тбилиси также готов судиться.

Власти Грузии ожидают извинений от Великобритании за скандальный сюжет ВВС, в котором сообщалось о применении грузинскими правоохранителями отравляющих веществ в ходе разгона акций протеста в Тбилиси. Глава правительства страны Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов добиваться справедливости в судебном порядке.

"Я считаю, что Великобритания должна извиниться за фальсификацию, допущенную общественным вещателем. Это первое, что Великобритании следует сделать, поскольку BBC — общественный вещатель, который напрямую финансируется публичными каналами. Соответственно, первое, что должна сделать Великобритания, — это извиниться за тот ложный сюжет, который они распространили"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, власти Грузии готовы предоставить всю информацию относительно рассматриваемой в сюжете темы. По данным грузинского политика, только пять протестующих обратились за помощью с симптомами легкой интоксикации, на другой день они были выписаны.

Ранее журналисты ВВС опубликовали материал, в котором утверждалось, что грузинские власти применили для разгона протестов оппозиции в 2024 году камит – боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны.