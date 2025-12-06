Тбилиси ждет извинений от Лондона за сюжет ВВС

Власти Грузии ожидают извинений от Великобритании за скандальный сюжет ВВС, в котором сообщалось о применении грузинскими правоохранителями отравляющих веществ в ходе разгона акций протеста в Тбилиси. Глава правительства страны Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси готов добиваться справедливости в судебном порядке.
"Я считаю, что Великобритания должна извиниться за фальсификацию, допущенную общественным вещателем. Это первое, что Великобритании следует сделать, поскольку BBC — общественный вещатель, который напрямую финансируется публичными каналами. Соответственно, первое, что должна сделать Великобритания, — это извиниться за тот ложный сюжет, который они распространили"
– Ираклий Кобахидзе
По словам Кобахидзе, власти Грузии готовы предоставить всю информацию относительно рассматриваемой в сюжете темы. По данным грузинского политика, только пять протестующих обратились за помощью с симптомами легкой интоксикации, на другой день они были выписаны.
Ранее журналисты ВВС опубликовали материал, в котором утверждалось, что грузинские власти применили для разгона протестов оппозиции в 2024 году камит – боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны.