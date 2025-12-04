Вестник Кавказа

Ставрополье установило рекорд по урожаю зерновых в 2025 году

В этом году в Ставропольском крае по итогу уборочной кампании собрали урожай зерновых, ставший рекордным. Собрано более 10,5 млн т урожая.

На Ставрополье уборка зерновых и зернобобовых культур в этом году завершилась рекордным показателем, поделился губернатор края Владимир Владимиров.

"На Ставрополье завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Краевой урожай составил 10,6 млн т. Это рекордный для региона результат"

– Владимир Владимиров

Он уточнил, что последним был собран урожай кукурузы, урожайность в этом году оказалась на 11,5% выше, при том что площадь под посевы была выделена та же.

