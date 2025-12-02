Страны ЕС почти договорились об изъятии российских активов – СМИ

Государства Евросоюза, по данным СМИ, практически достигли сделки по конфискации зарубежных активов РФ – сообщается, когда может быть оглашено решение.

Европейский союз почти достиг согласия по поводу изъятию активов России, пишут СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве Великобритании.

Уточняется, что публично о сделке может быть объявлено на текущей или будущей неделе.

По данным Times, Киев может получить сумму в 100 млрд фунтов ($133 млрд) в результате конфискации замороженных российских активов.

Стоит отметить, что накануне канцелярия премьера Великобритании Кира Стармера сообщила о проведении переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским, в ходе которых стороны обсудили "прогресс" в разработке процедуры использования замороженных активов РФ для помощи Киеву.