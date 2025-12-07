Сложные восхождения на Эльбрус разрешат только с аттестованными гидами

Совершать восхождения на высоту более 4 тыс м на гору Эльбрус скоро можно будет только в составе групп и вместе с аттестованными гидами.

Покорение Эльбруса, как и все восхождения на него на высоту более 4 тыс м, в скором времени разрешены будут только вместе с организованными группами при участии прошедших аттестацию инструкторов, идея была озвучена в Минэкономразвития России по итогам совещания, посвященного развитию курорта "Эльбрус".

"Прорабатывается инициатива по введению на горе Эльбрус эксперимента, в рамках которого восхождения выше 4 тыс м будут разрешены только организованным группам в сопровождении аттестованного инструктора с обязательной регистрацией в реестре"

– пресс-служба МЭР РФ

Цель эксперимента – сокращение рисков и повышение безопасности, учитывая сложные маршруты, возможные неожиданные изменения погоды и проблемы с акклиматизацией.

Глава министерства Максим Решетников поручил главам регионов и руководителям курортов оперативно активизировать работу по переаттестации инструкторов.