Открытие 56-го горнолыжного сезона на "Эльбрусе" собрало 18 тыс посетителей

Горнолыжный курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии встретил открытие зимнего сезона аншлагом: на торжественном открытии побывали более 18 тыс гостей, сообщает институт развития "Кавказ.РФ".

Также отмечается, что вечерние концерты, организованные экосистемой "Горы России" совместно с "Кавказ.РФ" и правительством Кабардино-Балкарии, собрали дополнительно по 7 тыс человек.

Курорт отрыл свои двери посетителям первым в стране и за месяц работы принял 40 тыс человек. Центральным новшеством 56-го горнолыжного сезона стало введение в эксплуатацию новой зоны катания в восточном секторе "Баштала – Чиран", куда вошли две канатные дороги и трассы средней сложности для уверенных лыжников и сноубордистов. Опытные горнолыжники совместно с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым первыми опробовали новое пространство.

"Эльбрус" в период с 4 по 7 декабря стал площадкой для торжественного старта всероссийски горнолыжный сезона. Программа праздника, помимо культурно-развлекательных мероприятий, включала в себя уникальную активность – турнир по гольфу на высоте свыше 4 тысяч м.