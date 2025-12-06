Верхний Ларс снова открыт для всех

Большегрузы снова могут проезжать через пункт пропуска Верхний Ларс, расположенный на границе России и Грузии. Ограничения действовали чуть меньше суток.

Пункт пропуска Верхний Ларс, который находится на российско-грузинской границе, снова доступен для проезда всех видов автомобильного транспорта, рассказали в пресс-службе МЧС Северной Осетии.

Это означает, что проехать через него теперь могут в том числе и фуры.

В пресс-службе уточнили, что дорога на территории Грузии расчищена, транспортные средства теперь могут безопасно проезжать в обоих направлениях.

Участок дороги между Владикавказом и населенным пунктом Ларс был открыт в обоих направлениях в 15:20 мск, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что запрет для проезда фур на этом участке был введен накануне в 18.15 мск.