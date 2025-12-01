МЧС: Транскам открыт, Верхний Ларс остается закрытым для большегрузов

В Северной Осетии остановлено движение фур через Верхний Ларс. Трамскам, ранее также закрывавшийся для проезда из-за снега, открылся утром.

В Северной Осетии для грузового транспорта остается закрытой Военно-Грузинская дорога. О запрете на проезд сообщил начальник дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по региону Давид Нарикаев.

Он уточнил, что запрет на движение большегрузных автомобилей введен с вечера 7 декабря на участке от Владикавказа до Ларса и будет действовать до особого распоряжения.

Ранее также была закрыта для проезда Транскавказская автомагистраль. Причиной стал снегопад.

На 08:40 стало известно, что МЧС сняло запрет на проезд большегрузного автотранспорта по Транскаму. Ларс остается закрытым.