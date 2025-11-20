Верхний Ларс снова стал собирать тысячи грузовиков

Очередь на границе России и Грузии в таможенном пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии по последним данным собрала около 2 тысяч грузовиков, и это при том, что в горах Грузии пока сохраняется благоприятная погода.

Для проезда через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопились свыше 1,8 тыс большегрузов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"На территории республики в настоящее время ждут своей очереди на проезд через государственную границу МАПП "Верхний Ларс" 1830 единиц большегрузного автотранспорта. При этом в электронной очереди зарегистрировано 2125 машин"

- пресс-служба правительства Северной Осетии

Причина этого не сообщается, хотя известно, что в горах Грузии сохраняется благоприятная погода, а проезд по Военно-Грузинской дороге открыт для всех видов транспорта, добавили в пресс-службе, передает "Интерфакс".