Следующий год в Крыму объявили годом гостеприимства

Глава Республики Крым подписал указ о назначении 2026 года годом крымского гостеприимства и анонсировал грядущие туристические проекты в республике.

Следующий 2026 год в Крыму будет годом гостеприимства, соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Одной из основных целей в наступающем году в Крыму будет развитие санаторно-курортного и туристического потенциала, сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

Старт мероприятий будет дан в феврале 2026 года в рамках Межрегионального отраслевого форума-выставки "Крым. Сезон – 2026", также отметили в ведомстве.

"Был сделан колоссальный прорыв в создании и модернизации объектов туристической, обеспечивающей и транспортной инфраструктуры, соответственно, растет уровень сервиса и вовлеченность в туротрасль"

— министерство курортов и туризма Крыма

В туриндустрии Крыма работает более 42 тыс человек, а в период высокого курортного сезон эти цифры значительно увеличиваются.

Около 98% туристов, которые уже побывали в Крыму, изъявляли намерение приехать на полуостров еще раз, подчеркнули в министерстве.

В Крыму рассчитывают, что год гостеприимства покажет все достижения в туристической сфере региона и даст старт новым проектам для его развития.