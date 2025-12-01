Крым в межсезонье стал популярен у интеллектуалов

Туристы чаще стали выбирать Крым для посещения литературных, исторических и культурных музеев. Интеллектуальный туризм стал популярным направлением в регионе.

В Крыму в межсезонье становятся популярными литературные музеи, экскурсии интерактивного содержания с артистами в костюмах соответствующих эпох, сообщил один из экспертов в области туризма, местный гид и краевед Иван Коваленко.

"Сейчас очень востребована тема литературного Крыма. Может быть, люди стали расти духовно, но музей Чехова, музей Пушкина, музей Коровина стали востребованы у тех туристов, которые посещают Южный берег Крыма. Эти музеи посещаемы, работают каждый день. Это новый тренд"

– Иван Коваленко

Еще все популярнее становятся интерактивные экскурсии с актерами, переодетыми в костюмы различных эпох, отражающих историю полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что в текущем году экспозиции в крымских музеях посетили более 2,2 млн гостей. По словам главы республики, музейная отрасль бурно развивается в регионе: строится, ремонтируется и улучшается музейная инфраструктура, посвященная истории, культуре и традициям Крыма.