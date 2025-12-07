Иранские генетики научились "программировать" элитный скот

Иранские ученые из организации "Академический джихад" на основе современных биотехнологий экстракорпорального оплодотворения наладили лабораторное производство улучшенных эмбрионов крупного рогатого скота.

Иранские генетики, опираясь на современные биотехнологические разработки, добилась огромного прогресса в селекционном улучшении крупного рогатого скота - коров, буйволов и верблюдов, сообщили в организации "Академический джихад".

Применяя передовую технологию ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), они обосновали и подтвердили на практике технические знания по лабораторному производству эмбрионов высокопродуктивных коров, что позволило повысить генетическую эффективность поголовья и снизить затраты на разведение породистых животных, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Их научные разработки были включены в пакет национальных исследовательских программ, направленных на повышение эффективности животноводства в стране, и показателем их успешности стало заключение массы контрактов на экспорт эмбрионов таких животных.

Новые технологии позволили выращивать ценные и даже уникальные для страны виды таких животных, включая редкие породы буйволов, говорится в материалах исследований.