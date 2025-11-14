Вестник Кавказа

Механизм параллельного импорта в РФ продлили на 2026 год

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдума приняла законопроект о продлении на будущий год механизма параллельного импорта, а также дополнительных мер с целью снижения негативного влияния антироссийских действий Запада.

В России на следующий год сохраняется ввоз товаров без разрешения правообладателя или владельца товарного знака, соответствующее решение было принято Государственной думой РФ во втором и третьем чтении.

Согласно закону, параллельный импорт сохраняется на период следующего 2026 года. Напомним, данный механизм был введен в России с весны 2022 года.

Кроме того, в следующем году кабмин снова сможет утверждать перечень товаров, в отношении которых не будет применяться закон о защите интеллектуальной собственности.

Также было продлено право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, которая выпускается для использования на территории России, в особенности, лекарств и медицинских изделий.

В Госдуме подчеркнули, что данные меры могут помочь ослабить влияние антироссийских санкций и обеспечить экономическую устойчивость России. Кроме того, механизм параллельного импорта поможет снизить дефицит важных категорий товаров, добавили в ГД.

