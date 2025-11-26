Нефть Кашагана частично перенаправят в Китай

Минэнерго Казахстана намерено перенаправить часть нефти, добываемой на месторождении Кашаган, по альтернативному маршруту в Китай после атак на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в российском Новороссийске.

Министерство энергетики Казахстана разработало меры по перераспределению нефти, добываемой на одном из крупнейших в мире супергигантских шельфовых нефтегазовых месторождений в казахстанской части Каспийского моря месторождении Кашаган, после атак беспилотных катеров на морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в российском Новороссийске.

"Министерством совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР"

- Минэнерго Казахстана

Инцидент на морском терминале КТК не был критичным и не привел к полной остановке экспорта, однако послужил поводом для переоценки безопасности этого направления, сейчас отгрузка нефти продолжается через действующую портовую инфраструктуру, при этом меры безопасности существенно уилены, отметили в министерстве, передает Sputnik Казахстан.

Ранее мы писали о том, что 29 ноября Украина совершила атаку на инфраструктуру КТК, по котором прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана. В Минэнерго страны осудили эти удары, заявив о недопустимости атак по международному объекту энергетики, подчеркнув, что подобные действия угрожают глобальной энергетической безопасности. Астана заявила, что удары по КТК наносят ущерб многим странам, включая Казахстан. Энергетический комплекс страны сейчас занимается проработкой альтернативных маршрутов экспорта "черного золота".