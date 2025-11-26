Отдых в Египте и ОАЭ стал дешевле почти на 6%

Стоимость туристических поездок в Египет и ОАЭ в течение ноября текущего года снизилась на 5,8%, сообщил Росстат.

В ноябре 2025 года россиянам стал доступнее отдых в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах: его стоимость снизилась на на 5,8% в сравнении с показателями октября, следует из данных Росстата.

Кроме того, отдохнуть в Турции теперь тоже можно дешевле, стоимость отдыха снизилась на 1,6%. Также, отметили в Росстате, немного упали цены на поездки на отдых на Черноморское побережье России.

Помимо этого, было отмечено, что стоимость отдыха в странах Южного Кавказа, наоборот, повысилась на 2,9%.