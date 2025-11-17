Свыше 2 млн туристов из России отдохнули в ОАЭ

В текущем году более 2 млн российских туристов, по словам посла ОАЭ в РФ, выбрали Эмираты в качестве места для отдыха.

ОАЭ в 2025 году приняли свыше двух миллионов туристов из России, такие данные озвучил посол страны в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

По словам дипломата, с 2023 года товарооборот между странами превысил $11 млрд. Он пояснил, что показатель служит свидетельством развития двустороннего экономического сотрудничества.

"Сотрудничество в области культуры, туризма и воздушного транспорта также постоянно развивается, способствуя укреплению связей и сближению между нашими двумя дружественными странами"

– Мухаммед Ахмед аль-Джабер

Посол обратил внимание на такой яркий пример: в текущем году в России побывали более 70 тыс граждан ОАЭ, а Эмираты за то же самое время посетили свыше 2 млн российских туристов.

Дипломат добавил, что страны связаны крепкими дружбой и партнерством, которые базируются на взаимоуважении и общих интересах.

"За последние годы отношения между нашими странами добились значительного развития в различных областях: политической, экономической, культурной, научной, медицинской, туристической и других сферах"

– Мухаммед Ахмед аль-Джабер