Самый высокий в мире отель открылся в Дубае

В Дубае начал принимать гостей новый отель категории 5*, который стал рекордно высокой гостиницей – мест размещения такой высоты нет больше нигде в мире.

Дубай побил собственный рекорд по высоте отеля – в городе открылся пятизвездочный отель Ciel Dubai Marina, который стал самой высокой гостиницей в мире.

Его высота 377 м. Ранее самым высоким отелем был Gevora Hotel (356 м), он также действует в Дубае.

В Ciel Dubai Marina 82 этажа, на которых размещены 1 004 номера. В этом же гостиничном комплексе можно посетить самый высокий в мире бесконечный бассейн – он находится на высоте 310 м.

Здание возводилось на протяжении пяти лет. Его строительство обошлось в $544 млн.

Стоит отметить, что в Дубае для туристов открыты еще четыре отеля из топ-10 по высоте. А в целом ОАЭ входят в число лидеров по количеству зданий высотой от 150 м, причнм большинство таких небоскребов (269 из 345) находятся в Дубае.