"Карабах" забил гол "Аяксу" в матче Лиги чемпионов

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" открыл счет в игре с нидерландским "Аяксом". Автор первого гола – Камило Дуран.

Чемпион Азербайджана, ФК "Карабах" открыл счет в мачте Лиги чемпионов с "Аяксом" (Нидерланды), который проходит сегодня в Баку.

Гол был забит Камило Дураном после паса Эльвина Джафаргулиева. Это произошло на десятой минуте встречи.

Напомним, что "Карабах" и "Аякс" играют в Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Матч проводится в рамках 6-го тура основного этапа Лиги чемпионо

