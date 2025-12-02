"Карабах" забил гол "Аяксу" в матче Лиги чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" открыл счет в игре с нидерландским "Аяксом". Автор первого гола – Камило Дуран.
Чемпион Азербайджана, ФК "Карабах" открыл счет в мачте Лиги чемпионов с "Аяксом" (Нидерланды), который проходит сегодня в Баку.
Гол был забит Камило Дураном после паса Эльвина Джафаргулиева. Это произошло на десятой минуте встречи.
Напомним, что "Карабах" и "Аякс" играют в Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Матч проводится в рамках 6-го тура основного этапа Лиги чемпионо