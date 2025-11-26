Вратарем "Карабаха" заинтересовались клубы Германии и Италии

Матеуш Кохальски может продолжить Карьеру в Германии, Италии или Португалии. В частности, интерес к голкиперу "Карабаха" проявляет "Наполи", действующий чемпион Италии.

Несколько футбольных клубов Европы заинтересовались вратарем агдамского "Карабаха" Матеушем Кохальски. Об этом пишут азербайджанские средства массовой информации.

"Боруссия" Дортмунд (Германия), "Наполи" (Италия) и "Бенфика" (Португалия) положили свой глаз на 25-летнего польского голкипера после его удачной игры в Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Переход голкипера в один из этих клубов может состояться уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Напомним, контракт вратаря с "Карабахом" истекает в конце сезона 2026/27, однако в соглашении прописана возможность продления еще на один год.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов агдамская команда провела уже пять матчей. Подопечные Гурбана Гурбанова обыграли "Бенфику" и "Копенгаген", сыграли вничью с "Челси" и уступили "Атлетику" Бильбао и "Наполи".