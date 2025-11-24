"Карабах" уступил на выезде "Наполи"

ФК "Карабах" играл сегодня в гостях с "Наполи" в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Судьбу встречи решил мяч, забитый в середине второго тайма.
В Неаполе 25 ноября состоялся матч основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между "Наполи" (Италия) и "Карабахом" (Азербайджан).
Счет на 65-й минуте открыл полузащитник Скотт Мактоминей. На 72-й минуте хозяева удвоили свое преимущество благодаря автоголу хавбека азербайджанской команды Марко Янковича.
На данный момент "Карабах" с 7 очками располагается на 16-й строчке в турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Наполи" поднялся на 18-е место. В активе неаполитанцев те же 7 очков, что и у "Карабаха", однако они уступают "скакунам" и ряду других команд по дополнительным показателям.