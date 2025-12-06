Россияне в 2025 году стали на 15% чаще выезжать за рубеж

В этом году в РФ выездной туризм увеличился на 15%. Росту спрос на зарубежные поездки способствовали крепкий рубль и новые прямые международные авиарейсы.

Поток туристов из России в другие страны в этом году показал рост на 15%, поведал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Выездной туризм, который показывает 15%-й рост, как раз говорит о возвращении отложенного спроса на фоне укрепления рубля и увеличения международной авиационной перевозки"

– Дмитрий Горин

В другие страны российские путешественники чаще всего едут ради пляжного отдыха, добавил он. В числе востребованных направлений Таиланд, Вьетнам, Египет, Объединенные Арабские Эмираты.

По его словам, рост отмечен и во внутреннем туризме, особенно по горнолыжным курортам.