Самые посещаемые города 2025 года: куда охотнее всего ездили туристы?

Лондонская исследовательская компания Eurmonitor International опубликовала список самых привлекательных для путешественников городов, которые в 2025 году посещали чаще всего. Кто оказался в первой десятке самых желанных для посещения мест, рассказываем в нашем материале.

10 место: Куала-Лумпур

© Фото: Sharon Hahn Darlin/Creative Commons Attribution 2.0

Столица Малайзии, Куала-Лумпур, оказалась на десятом месте в списке: её в 2025 году посетило 17,3 млн человек. Куала-Лумпур славится своими рынками, небоскрёбами, торговыми центрами, историческими зданиями, великолепной природой и невероятной кухней. Среди достопримечательностей Куала-Лумпура башни-близнецы Петронас, комплекс пещер Бату и самый крупный в мире открытый парк птиц. Большинство туристов, которые едут в Куала-Лумпур, жители Азии, в первую очередь Сингапура и Китая.

9 место: Париж

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году Париж посетили 18,3 млн человек. Чтобы посмотреть на Эйфелеву башню, побывать в Лувре и посетить знаменитый парижский Диснейленд в столице Франции, чаще всего едут из США, Великобритании, Германии, Италии и Испании. В этом году Eurmonitor International в пятый раз подряд назвал Париж самым привлекательным городом для посещений. В 2025 году новый виток туристического бума был спровоцирован в том числе открытием восстановленного Собора Парижской Богоматери, который пострадал в пожаре в 2019 году.

8 место: Анталья

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жемчужина пляжного отдыха, турецкая Анталья, в 2025 году встретила чуть больше туристов, чем Париж: всего 18,6 млн человек. Крупнейший турецкий город на берегу Средиземного моря - неизменный выбор любителей прекрасных пляжей, прибрежных пейзажей и водных видов спорта. В первую очередь Анталью выбирают туристы из России, за ними следуют жители Германии, Великобритании и Польши. Сервис высокого уровня, вкусная кухня и возможность безмятежного отдыха в доступных отелях делают Анталью привлекательной большую часть года.

7 место: Мекка

© Фото: Музей исламской цивилизации

На седьмом месте в списке самых посещаемых городов 2025 года Мекка в Саудовской Аравии. Священный город мусульман с каждым годом привлекает всё большее количество посетителей, притом не только во время хаджа. В 2025 году Мекку посетило 18,7 миллионов мусульман (немусульманам посещать город запрещено), и, скорее всего, их количество будет только расти за счёт продолжающегося развития инфраструктуры мирового духовного центра ислама.

6 место: Дубай

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году Дубай посетили 19,5 млн человек. В один из самых современных и футуристичных городов на планете с самым красивым урбанистическим пейзажем в мире едут, в первую очередь, граждане Индии, России, Великобритании и Саудовской Аравии. Среди достопримечательностей Дубая, которые посещают чаще всего, Дубай Молл, Дубайский фонтан, Бурдж Халифа и пляж Джумейра.

5 место: Стамбул

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Бывшая столица Турции и Византийской империи, Стамбул, в 2025 году приветствовал 19,7 млн человек. В город на пересечении Европы и Азии приезжают круглый год, в первую очередь, туристы из таких стран, как США, Россия, Германия, Иран и Саудовская Аравия. В Стамбул, который омывается Чёрным и Мраморным морем, едут ради невероятной атмосферы, дворцов, мечетей, вкусной еды и уникальной культуры.

4 место: Макао

© Фото: Charlie fong/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Специальный административный район Китая, Макао, расположенный на берегу Южно-Китайского моря, в 2025 году посетили 20,4 млн человек. Макао славится своей игорной индустрией: город называют азиатским Лас-Вегасом. Некогда последняя европейская колония в Азии привлекает туристов не только своими казино, но и смешением португальской и китайской культур, современной архитектурой и первоклассной кухней. Чаще всего Макао посещают жители Европы, Тайваня и Японии.

3 место: Лондон

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году, чтобы посмотреть на Букингемский дворец, столицу Великобритании посетили 22,7 млн человек. Город в сердце британской монархии неизменно привлекает любителей культуры, искусства, архитектуры и истории со всего мира. Чтобы прокатиться на Лондонском глазе и посмотреть на Тауэр, чаще всего едут из США, Франции, Германии и Италии.

2 место: Гонконг

© Фото: Estial/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Мировая столица шоппинга и один из ведущих финансовых центров мира, автономный китайский город Гонконг в 2025 году принял 23,2 млн туристов. Ежегодно Гонконг привлекает миллионы посетителей своими невероятными парками, храмами, фестивалями, яркой ночной жизнью и восхитительной азиатской кухней. Чаще всего в Гонконг едут жители Японии, Тайваня и Австралии.

1 место: Бангкок

© Фото: Dr. Ondřej Havelka (cestovatel)/Creative Commons Attribution 4.0

Столица Таиланда как и в прошлом году, на первом месте в мире по количеству иностранных посетителей. В 2025 году Бангкок принял 30,3 млн человек. В один из самых доступных городов для туризма люди со всего мира едут ради потрясающей природы, буддистских храмов, знаменитой ночной жизни, уникальной кухни и шоппинга. Прежде всего Бангкок выбирают для отдыха жители Китая, Малайзии, Индии, Южной Кореи и России.