Замглавы МИД России провел переговоры с азербайджанскими дипломатами в Баку

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин в последние дни провел консультации с азербайджанским коллегой Самиром Шарифовым, а также был принят помощником президента Хикметом Гаджиевым.

С понедельника по среду в Баку замглавы МИД России Михаил Галузин провел консультации с замминистра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым, а также был принят помощником президента Азербайджана по внешней политике Xикметом Гаджиевым, такое сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"В развитие итогов встречи президента Российской Федерации В.В.Путина и президента Азербайджана И.Г.Алиева "на полях" заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе 9 октября рассмотрены состояние и перспективы многогранных российско-азербайджанских отношений. Особый акцент сделан на актуальных вопросах двусторонней повестки дня и планах ее реализации. Сверен график контактов на 2026 год, в том числе межмидовских консультаций"

– МИД РФ

В ходе встреч их участники подтвердили обоюдный настрой на продолжение всестороннего упрочения политического диалога, развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в русле Декларации о союзническом взаимодействии, которая была подписана главами государств 22 февраля 2022 года. Кроме того, Москва обратила внимание на значение скорейшего освобождения 11 граждан РФ, задержанных в Баку летом.

Дипломаты также обсудили ряд вопросов региональной повестки, в том числе нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и возможное содействие ей со стороны Москвы на основе комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.

Кроме того, было подтверждено большое значение наращивания многостороннего взаимодействия в рамках стран "каспийской пятерки". Представители Москвы и Баку выразили взаимную заинтересованность в поддержании ритмичной работы Платформы регионального сотрудничества "3+3", действующей для решения проблем Южного Кавказа с участием расположенных здесь стран и их непосредственных соседей.

Стороны также обменялись мнениями по проблематике СНГ и других существующих на евразийском континенте организаций, коснулись ряда международных тем, представляющих взаимный интерес.

"Переговоры прошли в традиционной для российско-азербайджанских отношений дружественной и доверительной атмосфере"

– МИД РФ