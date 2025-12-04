Вестник Кавказа

AZAL и Wizz Air договорились о запуске рейсов из Баку в Братиславу

Авиаперевозчики AZAL и Wizz Air достиги договоренностей о расширении маршрутной сети. В ближайшее время будут запущены рейсы между Баку и Братиславой.

Авиакомпании AZAL и Wizz Air договорились о развитии сотрудничества. В частности, планируется запуск прямых рейсов между Азербайджаном и рядом европейских стран – Румынией, Словакией и Польшей. 

Стороны достигли договоренности о запуске маршрута Баку-Братислава. Кроме того, полеты будут выполняться в Варшаву и Бухарест. Также прорабатывается возможность выполнения полетов из аэропортов Азербайджана, которые находятся в регионах. 

Ранее стало известно, что Azerbaijan Airlines запускает сервис DAFAR, который поможет перебронировать билет на рейс в режиме онлайн.

