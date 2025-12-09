На Ставрополье построят новую ВЭС

В Ставропольском крае организуют строительство восьмой ВЭС по проекту структуры Росатома.

АО "ВетроОГК-3", которая является частью Росатома, будет реализовывать строительство Симоновской ВЭС в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе компании.

Строительство пройдет на территории Туркменского муниципального округа. Ранее в Ставропольском крае уже был реализован проект Росатом Возобновляемая энергия" – в регионе функционирует уже семь ветроэлектростанций. Их общая мощность составляет 765 МВт.

Соглашение о строительстве новой ВЭС было заключено в 2024 году в ходе Кавказского инвестиционного форума. Ввести в эксплуатацию новую станцию планируют к 2027 году, стоимость проекта – 10 млрд рублей.

Общая мощность ветропарка оценивается в 50 МВт. Всего планируется установка 20 ветроэнергетических установок.