Законопроект об отмене ограничений на помощь Азербайджану внесен в конгресс США

США могут отменить ограничения на помощь Азербайджану – соответствующий законопроект внесен в палату представителей. Его детали пока не известны.

Вашингтон может снять существующие на данный момент ограничения на помощь Азербайджану, говорится на сайте конгресса США.

Законопроект с соответствующим содержанием был внесен накануне в палату представителей конгресса.

"Инициатором законопроекта является конгрессвумен (представитель Флориды) от Республиканской партии Анна Паулина Луна"

– конгресс

Текст законопроекта пока не опубликован.

Сообщается также, что законопроект был передан в комитет по иностранным делам нижней палаты американского законодательного органа на рассмотрение.