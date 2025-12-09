Представительство Бюро по туризму Азербайджана открылось в Турции

В Стамбуле состоялась открытие представительства азербайджанского Бюро по туризму. В церемонии приняли участие высокопоставленные представители Азербайджана и Турции.

Представительство Бюро по туризму Азербайджана было открыто в Турецкой Республике, сообщили в пресс-службе Государственного агентства по туризму АР.

В церемонии открытия приняли участие председатель агентства Фуад Нагиев, генконсул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, председатель правления Бюро Флориан Зенгстшмид.

В ходе открытия было подчеркнуто, что представительство даст новый виток развития отношениям Баку и Анкары, поможет развивать двусторонние контакты в туристической области.

Фуад Нагиев отметил, что представительство поможет открыть Азербайджан с туристической точки зрения для турецкой стороны. По его словам, за последние годы интерес к нему у жителей Турции только растет.

В течение текущего года Азербайджан посетили свыше 416 тыс турецких гостей. Эти цифры на 7% выше аналогичного показателя прошлого года.