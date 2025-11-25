Вестник Кавказа

Фидан: контакты Анкары и Москвы по Сирии были образцовыми

Глава МИД Турции заявил о том, что дипломатия России и Турции в ходе Астанинского процесса работала на высшем уровне и показала блестящие результаты.

Совместная дипломатическая работа России и Турции по сирийскому вопросу была проведена образцово, а контакты президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана имели особое значение в мирном процессе, такое заявление сделал министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан, выступая в аналитическом центре SETA в Анкаре.

"Астанинский процесс был инициирован вместе с Россией и Ираном для предотвращения продолжения конфликта, дальнейших разрушений и перемещения населения в Сирии. Этот процесс является по-настоящему образцовым с дипломатической точки зрения"

– Хакан Фидан

Также он отметил личный вклад лидеров двух стран в рамках Астанинского процесса и решения, которые ими были приняты.

По его словам, совместная работа Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана помогла предотвратить новую масштабную волну миграции.

 

