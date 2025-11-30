Крупный пожар в заказнике опровергли в Дагестане

Получившая распространение в интернете информация о якобы масштабном пожаре в Кособско-Келебском природном заказнике в Дагестане оказалась фейком.

Разошедшиеся по соцсетям слухи о пожаре в Кособско-Келебском природном заказнике ложны, точную информацию по поводу инцидента предоставили в Минприроды Дагестана.

В ведомстве уточнили, что имеют в виду распространенные в соцсетях сообщения о том, что в Шамильском районе в прошлом месяце на протяжении нескольких дней пылала территория государственного Кособско-Келебского заказника. На самом деле, пожар случился на закрепленном охотугодье. Его причиной стал поджог сухой травы.

После поступления сигнала о пожаре, по поручению руководства Минприроды РД на место огненного события отправились инспекторы Дирекции особо охраняемых природных территорий, охраны животного мира и водных биоресурсов, которые также помогали тушить пожар.

"После эксперты Дирекции провели обследование территории для оценки нанесенного ущерба"

– Минприроды Дагестана