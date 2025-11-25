Дагестанские огнеборцы тушат крупный пожар в Махачкале

Сегодня вечером в столице Дагестана Махачкале вспыхнул мебельный цех – пожар охватил кровлю здания и разгорелся на площади в 400 квадратных метров, на данный момент огонь локализован.

- МЧС по Дагестану

К счастью, пожарным удалось оперативно прибыть по вызову и приступить к тушению, сотрудники предприятия были эвакуированы, обошлось без пострадавших, передает РИА Новости.

На данный момент возгорание локализовано, тушение продолжается всеми силами пожарных бригад дагестанской столицы, добавили в ГУ МЧС.