Три гектара леса горят под Геленджиком

© Фото: Краевой лесопожарный центр Краснодарского края
Новые лесные пожары разгораются в Геленджикском лесничестве, их общая площадь на данный момент составляет порядка 3 га.

Лесные пожары распространяются на Кубани под Геленджиком, сообщение о последнем по времени огненном происшествии распространил Telegram-канал кубанского лесопожарного центра.

В нем говорится, что новый лесной пожар начался у села Прасковеевка. Его площадь составляет один гектар. ЧП было обнаружено благодаря системе "Лесохранитель".

"По прибытии обнаружен лесной пожар в Геленджикском лесничестве, Кабардинском участковом лесничестве, на примерной площади 1 га"

– лесопожарный центр

Ранее сегодня Минприроды Кубани сообщило о пожаре в лесу в районе садового товарищества "Сосновка" в Геленджике. Уточнялось, что огонь уничтожил все на площади два гектара.

В общей сложности лесные пожары в Геленджикском лесничестве распространились на площади 3 га.

Пожарные борются с огнем, к тушению привлекаются новые специалисты.

