Особый противопожарный режим отменили в Крыму

Власти Крыма официально отменили особый противопожарный режим, который действовал в республике с мая.

Особый противопожарный режим перестал действовать в Крыму, соответствующий приказ издало МЧС республики.

Режим вступил в силу в Крыму 1 мая. Он был установлен для предотвращения пожаров, облегчения их тушения, минимизации ущерба, увеличения уровня пожарной безопасности в регионе.

В МЧС уточнили, что за почти семь месяцев в Крыму было потушено 1639 природных пожаров, в том числе 62 лесных пожара, во время которых пламя распространилось на 138 га.

В Крыму также проводились профилактические рейды, во время которых за пожары понес административную ответственность 871 человек.