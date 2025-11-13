Турция поможет Ирану авиацией в тушении пожара

Власти Турции распорядились направить в Иран авиацию, чтобы помочь Исламской Республике справиться с крупным лесным пожаром на севере страны.

Северная иранская провинция Мазандаран получил от Турции помощь для тушения масштабного лесного пожара – технику и специалистов, сообщает агентство IRNA со ссылкой на иранского чиновника.

По его данным, от турецкой стороны с огнем будут бороться два самолета и вертолет.

"Запрошенный у Турции самолет способен маневрировать даже в самых плохих погодных условиях и должен завтра присоединиться к воздушной операции по тушению пожаров в лесах (горного района - ред.) Элиты"

– чиновник

Стоит отметить, что пожар в лесах Хиркани в Мазандаране пылает уже на протяжении нескольких дней. Огонь быстро распространяется из-за засухи и отсутствия осадков. Накануне власти ИРИ обратились к мировой общественности за помощью.