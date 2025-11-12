Турецкий пожарный самолет разбился в Хорватии

Пожарный самолет разбился в Хорватии. Воздушное судно принадлежало Турции и прибыло на плановое техобслуживание.

В Хорватии обнаружили обломки турецкого пожарного самолета, этим вечером он должен был приземлился в аэропорту Риека.

Связь с самолетом была потеряна в 18:25 по турецкому времени, его ожидали в аэропорту хорватского Риека. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщало, что после того, как связь исчезла, были организованы поисково-спасательные работы в координации с хорватскими службами для установления местонахождения пилота и самолета. Спустя несколько часов обломки пожарного самолета AT802 были обнаружены.

Министр Ибрагим Юмаклы объявил, что обломки самолета нашли неподалеку от города Сень, пилот погиб. В министерства выразили соболезования в связи с трагедией.

В Хорватии два турецких пожарных самолета прибыли на плановое техобслуживание. Они должны были прибыть в Загреб еще 12 ноября, но из-за плохой погоды в среду посадка была совершена в Риеке. 13 ноября самолеты предприняли попытку добраться до Загреба, но были вынуждены развернуться - один из них приземлился в Риеке, второй пропал – он потерпел крушение.