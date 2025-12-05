Вестник Кавказа

Работодателей разделят на две группы в Армении

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Армении обсуждают идею разделения работодателей на две группы. Цель будущего проекта – массовая легализация трудовых отношений и сокращение "теневого сектора".

В Армении в скором времени планируют разделить работодателей на две группы – добросовестных и недобросовестных. Об этом заявил Жора Саркисян, начальник управления труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов республики.

Он подчеркнул, что на данный момент эта идея находится на стадии обсуждения. Представить общественности ее собираются, когда она станет проектом.

"Для нас важно, чтобы работодатели были добросовестными, поскольку это подразумевает наличие оформленных трудовых договоров, легальные трудовые отношения и сокращение "тени". Поскольку это важно, данный вопрос находится в нашей повестке дня"

– Жора Саркисян

Чиновник объяснил, что такое разделение работодателей позволит государству также отфильтровать программы поддержки, а это уже будет стимулировать предпринимателей попасть в список добросовестных.

